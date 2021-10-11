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Μη διαθέσιμο πλέον

Mini Σύστημα Hi-Fi

FWM197/12

3.7

| (7) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε τη συλλογή των τραγουδιών σας CD/WMA/MP3 έως 10 ώρες χωρίς διακοπή στο σύστημα Mini hi-fi της Philips. Παρατείνετε τη μουσική απόλαυση ακούγοντας τις αγαπημένες σας μελωδίες στο σπίτι από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας μέσω MP3 link.

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Πάθος με τον ήχο

  • 120W

Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 120W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

0

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

7

Κριτικές

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Πλεονεκτήματα

Con lo bien que van las de Philips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Minicadena Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Minicadena Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Mini-HiFi-systeem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM197 Mini-HiFi-systeem

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.