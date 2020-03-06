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Μη διαθέσιμο πλέον

Mini Σύστημα Hi-Fi

FWM185/12

3.7

| (6) Κριτικές

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD με πλούσιο ήχο

Απολαύστε τη συλλογή των τραγουδιών σας CD/MP3/WMA έως 10 ώρες χωρίς διακοπή στο FWM185. Παρατείνετε τη μουσική απόλαυση ακούγοντας τις αγαπημένες σας μελωδίες στο σπίτι από το φορητό σας ηχοσύστημα - με USB Direct και ενσωματωμένο MP3.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αναπαραγωγή USB Direct

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD με πλούσιο ήχο

  • Αναπαραγωγή MP3-CD

  • USB Direct

Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση μπάσων για δυνατό ήχο

Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση μπάσων για δυνατό ήχο

Μουσική MP3-CD για 10 ώρες

Μουσική MP3-CD για 10 ώρες

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

Δέκτης AM/FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Δέκτης AM/FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

0

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

6

Κριτικές

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Υπάλληλος της Philips

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Πλεονεκτήματα

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Μειονεκτήματα

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem

Ημερομηνία χρήσης 2018-03-06

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem

Ημερομηνία χρήσης 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Minichaîne hi-fi

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Minichaîne hi-fi

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.