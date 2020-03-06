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Μη διαθέσιμο πλέον
FWM185/12
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD με πλούσιο ήχο
Απολαύστε τη συλλογή των τραγουδιών σας CD/MP3/WMA έως 10 ώρες χωρίς διακοπή στο FWM185. Παρατείνετε τη μουσική απόλαυση ακούγοντας τις αγαπημένες σας μελωδίες στο σπίτι από το φορητό σας ηχοσύστημα - με USB Direct και ενσωματωμένο MP3.
Αναπαραγωγή MP3-CD
USB Direct
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.
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3.7
από 5
6
Κριτικές
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Υπάλληλος της Philips
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Πλεονεκτήματα
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Μειονεκτήματα
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem
Ημερομηνία χρήσης 2018-03-06
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem
Ημερομηνία χρήσης 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Mini-HiFi-systeem
Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Minichaîne hi-fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM185 Minichaîne hi-fi