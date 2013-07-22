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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Αξιοποιήστε τη μουσική σας στο έπακρο με το mini σύστημα Hi-Fi της Philips, το οποίο διαθέτει σύστημα ηχείων δύο κατευθύνσεων με ανάκλαση μπάσων για πλούσιο ήχο. Με τον έλεγχο ψηφιακού ήχου, προσαρμόζετε την ισορροπία για διάφορα είδη μουσικής και βελτιστοποιείτε τις ρυθμίσεις ήχου.
40W
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.
0
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
4.3
από 5
16
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
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Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System