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Μη διαθέσιμο πλέον
FM64MP45D/00
Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού
Αυτή η μικρή κάρτα Micro SDXC υποστηρίζει χωρητικότητα μνήμης 64GB με Class 10 UHS-I U1. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο συσκευασίες με προσαρμογέα.
64GB
Class 10
UHS-I
2 τεμαχίων
Τα 64GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
1.0
από 5
1
Κριτική
boosman
09/12/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Πλεονεκτήματα
0
Μειονεκτήματα
1000
Η αξιολογηση έγινε για FM64MP45D SDXC-kaarten
Ημερομηνία χρήσης 2023-11-09
Η αξιολογηση έγινε για FM64MP45D SDXC-kaarten
Ημερομηνία χρήσης 2023-11-09