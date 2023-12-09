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        Μη διαθέσιμο πλέον

        Κάρτες SDXC

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Κριτική

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        Αυτή η μικρή κάρτα Micro SDXC υποστηρίζει χωρητικότητα μνήμης 64GB με Class 10 UHS-I U1. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο συσκευασίες με προσαρμογέα.

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        Micro SDXC με προσαρμογέα

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        • 64GB

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2 τεμαχίων

        Χωρητικότητα αποθήκευσης 64GB, για μεγάλα αρχεία δεδομένων

        Τα 64GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        Κριτικές

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        1.0

        από 5

        1

        Κριτική

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Επαληθευμένος αγοραστής

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Πλεονεκτήματα

        0

        Μειονεκτήματα

        1000

        Η αξιολογηση έγινε για FM64MP45D SDXC-kaarten

        Ημερομηνία χρήσης 2023-11-09

        Η αξιολογηση έγινε για FM64MP45D SDXC-kaarten

        Ημερομηνία χρήσης 2023-11-09

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.