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Μη διαθέσιμο πλέον
FM64FD175B/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
64GB
Motion Edition 3.2
USB τύπου C
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
Τα 64GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.