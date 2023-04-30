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FM64FD05E/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash VIVID από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
64GB
Έκδοση Vivid 2.0
3 τεμαχίων
Τα 64GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.