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USB Flash Drive

FM51FD175B/00

Εύκολη χρήση, plug and play!

Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash SNOW από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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Εύκολη χρήση, plug and play!

  • 512GB

  • Motion Edition 3.2

  • USB τύπου C

Γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω USB Type-C υψηλής ταχύτητας

Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Χωρητικότητα αποθήκευσης 512GB για μεγάλα αρχεία δεδομένων

Τα 512GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.

Μοντέρνο USB stick με έγχρωμο σχεδιασμό

Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.