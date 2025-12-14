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Μη διαθέσιμο πλέον
FM51FD001B/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η μονάδα SSD από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
512GB
Έκδοση Vivid 3.0
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
Μην χάσετε ποτέ ξανά το καπάκι σας! Το προστατευτικό καπάκι είναι ενσωματωμένο στο προϊόν και παραμένει πάντα πάνω στο USB stick. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, απλά γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, συνδέστε τη μονάδα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.
Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.
1.0
από 5
1
Κριτική
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Η αξιολογηση έγινε για FM51FD001B USB-Stick
Ημερομηνία χρήσης 2025-11-14
Η αξιολογηση έγινε για FM51FD001B USB-Stick
Ημερομηνία χρήσης 2025-11-14