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Μη διαθέσιμο πλέον

USB Flash Drive

FM51FD001B/00

1

| (1) Κριτική

Εύκολη χρήση, plug and play!

Η μονάδα SSD από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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Εύκολη χρήση, plug and play!

  • 512GB

  • Έκδοση Vivid 3.0

Μοντέρνο USB stick με έγχρωμο σχεδιασμό

Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.

Ενσωματωμένο προστατευτικό καπάκι για άνεση

Μην χάσετε ποτέ ξανά το καπάκι σας! Το προστατευτικό καπάκι είναι ενσωματωμένο στο προϊόν και παραμένει πάντα πάνω στο USB stick. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, απλά γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, συνδέστε τη μονάδα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.

Εύκολο άνοιγμα και εύχρηστη συσκευασία

Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Η αξιολογηση έγινε για FM51FD001B USB-Stick

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-14

Η αξιολογηση έγινε για FM51FD001B USB-Stick

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-14

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.