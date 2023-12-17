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FM50SS110B/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η εσωτερική μονάδα SSD - SATA III 2,5" από τη Philips είναι μια εύχρηστη συσκευή plug-and-play, φιλική προς τον χρήστη, που διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
500 GB
Solid State Drive
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των σκληρών δίσκων Philips μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων από και προς τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
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