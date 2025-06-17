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FM32MP45D/00
Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού
Αυτή η μικρή κάρτα Micro SDHC υποστηρίζει χωρητικότητα μνήμης 32GB με Class 10 UHS-I U1. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο συσκευασίες με προσαρμογέα.
32GB
Class 10
UHS-I
2 τεμαχίων
Τα 32GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Χάρη στην απόδοση Class 10 και τις γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς που προσφέρει η κάρτα SDHC, τώρα πια δεν χρειάζεται να περιμένετε πολλή ώρα για να μεταφέρετε τα δεδομένα σας!
1.0
από 5
2
Κριτικές
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Tarjetas SDHC
Ημερομηνία χρήσης 2025-05-17
Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Tarjetas SDHC
Ημερομηνία χρήσης 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Πλεονεκτήματα
aucun
Μειονεκτήματα
produit non fiable
Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Cartes SDHC
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-23
Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Cartes SDHC
Ημερομηνία χρήσης 2023-07-23