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        Κάρτες SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Κριτικές

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        Αυτή η μικρή κάρτα Micro SDHC υποστηρίζει χωρητικότητα μνήμης 32GB με Class 10 UHS-I U1. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο συσκευασίες με προσαρμογέα.

        Δείτε όλα τα οφέλη

        Micro SDHC 32GB με προσαρμογέα

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        • 32GB

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2 τεμαχίων

        Χωρητικότητα αποθήκευσης 32GB για μεγάλα αρχεία δεδομένων

        Τα 32GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.

        Ταχύτατη μεταφορά δεδομένων, με τις κάρτες SDHC Class10

        Χάρη στην απόδοση Class 10 και τις γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς που προσφέρει η κάρτα SDHC, τώρα πια δεν χρειάζεται να περιμένετε πολλή ώρα για να μεταφέρετε τα δεδομένα σας!

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        1.0

        από 5

        2

        Κριτικές

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Ημερομηνία χρήσης 2025-05-17

        Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Ημερομηνία χρήσης 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Πλεονεκτήματα

        aucun

        Μειονεκτήματα

        produit non fiable

        Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Cartes SDHC

        Ημερομηνία χρήσης 2023-07-23

        Η αξιολογηση έγινε για FM32MP45D Cartes SDHC

        Ημερομηνία χρήσης 2023-07-23

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