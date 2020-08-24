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        Μη διαθέσιμο πλέον

        USB Flash Drive

        FM32FD170B/00

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        • 32GB

        • Motion Edition 2.0

        Εύκολο άνοιγμα και εύχρηστη συσκευασία

        Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.

        Μοντέρνος έγχρωμος σχεδιασμός

        Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα -απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο ή μπλε ηλεκτρίκ- και δώστε νέο, διασκεδαστικό αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση δεδομένων!

        Η ένδειξη δραστηριότητας ανάβει κατά την αντιγραφή αρχείων

        Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.