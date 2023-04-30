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FM32FD05E/00
Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash VIVID από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
32GB
Έκδοση Vivid 2.0
3 τεμαχίων
Τα 32GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής, κοινής χρήσης και αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
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