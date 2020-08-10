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Μη διαθέσιμο πλέον
FM25SS050P/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η μονάδα SSD από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
256GB
Solid State Drive
Χάρη στη δυνατότητα συγχρονισμού όλων των αρχείων στο PC σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να δουλέψετε με τα έγγραφά σας οπουδήποτε, με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού.
Εξοικονομήστε χώρο με αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων που τοποθετείτε στη μονάδα USB flash
Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.
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