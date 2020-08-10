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Μη διαθέσιμο πλέον

SSD

FM25SS050P/00

Εύκολη χρήση, plug and play!

Η μονάδα SSD από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ανταλλαγή αρχείων στη στιγμή!

Εύκολη χρήση, plug and play!

  • 256GB

  • Solid State Drive

Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ PC και UFD

Χάρη στη δυνατότητα συγχρονισμού όλων των αρχείων στο PC σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να δουλέψετε με τα έγγραφά σας οπουδήποτε, με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού.

Η αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων εξοικονομεί χώρο

Εξοικονομήστε χώρο με αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων που τοποθετείτε στη μονάδα USB flash

Εύκολο άνοιγμα και εύχρηστη συσκευασία

Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.