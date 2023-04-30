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FM16FD05D/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash Snow από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
16GB
Έκδοση Vivid 2.0
2 τεμαχίων
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.