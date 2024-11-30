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        USB Flash Drive

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Κριτική

        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash Pico από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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        Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού

        • 128GB

        • Έκδοση Pico 2.0

        Γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

        Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

        Κομψή και ελαφριά σχεδίαση

        Με λεπτή και ελαφριά σχεδίαση, σάς επιτρέπει να έχετε παντού μαζί σας τα δεδομένα σας. Τα αρχεία πολυμέσων και τα έγγραφά σας είναι πάντα στη διάθεσή σας όταν τα χρειάζεστε.

        Μοντέρνο USB stick με έγχρωμο σχεδιασμό

        Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        Κριτικές

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        2.0

        από 5

        1

        Κριτική

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Επαληθευμένος αγοραστής

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Πλεονεκτήματα

        -

        Μειονεκτήματα

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Η αξιολογηση έγινε για FM12FD85B USB-flashdrive

        Ημερομηνία χρήσης 2024-10-30

        Η αξιολογηση έγινε για FM12FD85B USB-flashdrive

        Ημερομηνία χρήσης 2024-10-30

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.