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FM12FD85B/00
Μικρό και ελαφρύ, για να πάει παντού
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash Pico από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
128GB
Έκδοση Pico 2.0
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Με λεπτή και ελαφριά σχεδίαση, σάς επιτρέπει να έχετε παντού μαζί σας τα δεδομένα σας. Τα αρχεία πολυμέσων και τα έγγραφά σας είναι πάντα στη διάθεσή σας όταν τα χρειάζεστε.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
2.0
από 5
1
Κριτική
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Πλεονεκτήματα
-
Μειονεκτήματα
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Η αξιολογηση έγινε για FM12FD85B USB-flashdrive
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-30
Η αξιολογηση έγινε για FM12FD85B USB-flashdrive
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-30