Ενσωματωμένο προστατευτικό καπάκι για άνεση

Μην χάσετε ποτέ ξανά το καπάκι σας! Το προστατευτικό καπάκι είναι ενσωματωμένο στο προϊόν και παραμένει πάντα πάνω στο USB stick. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, απλά γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, συνδέστε τη μονάδα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.