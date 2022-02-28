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        Μη διαθέσιμο πλέον

        USB Flash Drive

        FM04FD180B/00

        Εύκολη χρήση, plug and play!

        Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash STAR από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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        Εύκολη χρήση, plug and play!

        • 4GB

        • Star Edition 2.0

        Γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

        Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

        Ενσωματωμένο προστατευτικό καπάκι για άνεση

        Μην χάσετε ποτέ ξανά το καπάκι σας! Το προστατευτικό καπάκι είναι ενσωματωμένο στο προϊόν και παραμένει πάντα πάνω στο USB stick. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, απλά γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, συνδέστε τη μονάδα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.

        Εύκολο άνοιγμα και εύχρηστη συσκευασία

        Οι σημάνσεις και τα διάτρητα σημεία στη συσκευασία υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο να ανοίξετε τη συσκευασία και να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα δεδομένα του USB stick χωρίς κανένα πρόβλημα.

        Τεχνικές προδιαγραφές

        Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

        Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

        • PDF αρχείο, 73.2 kB
        • 24 August 2026

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.