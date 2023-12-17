Εύκολη χρήση, plug and play!

Η εσωτερική μονάδα SSD - SATA III 2,5" από τη Philips είναι μια εύχρηστη συσκευή plug-and-play, φιλική προς τον χρήστη, που διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.