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SSD

FM02SM140B/00

Εύκολη χρήση, plug and play!

Η εσωτερική μονάδα SSD - SATA III 2,5" από τη Philips είναι μια εύχρηστη συσκευή plug-and-play, φιλική προς τον χρήστη, που διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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Ανταλλαγή αρχείων στη στιγμή!

Εύκολη χρήση, plug and play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

SSD για εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά δεδομένων

Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των σκληρών δίσκων Philips μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων από και προς τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.