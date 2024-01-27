2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
PowerCyclone 8
Λειτουργία παγίδευσης αλλεργιογόνων
Ενσωματωμένα αξεσουάρ
Μοτέρ 900W υψηλής απόδοσης με περισσότερες από 50.000 στροφές ανά λεπτό, για υψηλή απορροφητική ισχύ και κορυφαίο καθαρισμό κάθε φορά.
Το πέλμα TriActive+ και η εξαιρετικά υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης***.
Η τεχνολογία PowerCyclone 8 διαθέτει ισχυρή, περιστροφική δράση που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και επιτρέπει μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα στον κυλινδρικό θάλαμο διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα με πάνω από 185 km/h, εξασφαλίζοντας ισχυρότερη απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού.
Βραβεία
5.0
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Vibra
27/01/2024
Ελλάδα
Απόλυτα ικανοποιητική αγορά
Σήμερα την χρησιμοποίησα πρώτη φορά κι έπαθα σοκ!!! Εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα!!! Ελαφριά, αθόρυβη σχετικά,ρουφάει τα πάντα,πολύ μακρύ καλώδιο κι ευέλικτη.Για ένα σπίτι με μικρά παιδιά και κατοικίδιο είναι η καλύτερη αγορά σκούπας που μπορείς να κάνεις!!!
Πλεονεκτήματα
Κάδος, καλώδιο, δύναμη,βάρος κι ευελιξία
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
olsim82
24/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετική σκούπα!!!!
Την έχω 3 χρόνια. Δυνατή, σχετικά αθόρυβη, εύκολη στην χρήση και πλύσιμο, πολλά εξαρτήματα. Απλά τέλεια!! Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με προϊόν της εταιρείας!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
01/04/2021
Ελλάδα
Τέλειο προϊόν
Εξαιρετική απόδοση ,πολλα αξεσουαρ, καλή κατασκευή συσκευής. Ειμαι πολύ ευχαριστημένη απο την σκουπα αυτη. Το μονο που θελω να αναφερω σχετικα με το εξαρτημα των χαλιων ειναι πολυ καλό ομως δεν εχει κάποια βούρτσα για τις τριχες των κατοικίδιων (δεν ειναι η turbo brush ) ομως στο τελος αυτο δεν εχει καμια σημασια γιατί το βασικο πέλμα ειναι καταπληκτικο και σε συνδιασμο με το πελμα των χαλιων για βαθύ καθαρισμο εχεις το τελειο αποτελεσμα!!!
Πλεονεκτήματα
Ολα προς το παρόν
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
απορροφητική ισχύς συγκριτικά με τις 10 κορυφαίες σε πωλήσεις ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα (> 150 €) στη Γερμανία, το 1ο εξάμηνο 2019
Η απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008.
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).
Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.