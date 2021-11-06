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Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
PowerCyclone 8
Φίλτρο Allergy H13
Περιλαμβάνει αξεσουάρ
Μοτέρ 900W υψηλής απόδοσης με περισσότερες από 50.000 στροφές ανά λεπτό, για υψηλή απορροφητική ισχύ και κορυφαίο καθαρισμό κάθε φορά.
Το πέλμα TriActive+ και η εξαιρετικά υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης***.
Η τεχνολογία PowerCyclone 8 διαθέτει ισχυρή, περιστροφική δράση που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και επιτρέπει μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα στον κυλινδρικό θάλαμο διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα με πάνω από 185 km/h, εξασφαλίζοντας ισχυρότερη απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού.
Βραβεία
4.7
από 5
21
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
απορροφητική ισχύς συγκριτικά με τις 10 κορυφαίες σε πωλήσεις ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα (> 150 €) στη Γερμανία, το 1ο εξάμηνο 2019
Η απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008.
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).
Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.