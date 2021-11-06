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  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
  • Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerPro ExpertΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9729/09

4.7
| (21) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*
Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα, σειράς 7000 της Philips έχει την υψηλότερη απορροφητική ισχύ. Καθαρίστε με τα βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς κόπο με την τεχνολογία PowerCyclone 8 και το πέλμα TriActive που συνδυάζει 3 βελτιστοποιημένες δράσεις καθαρισμού σε ένα εξάρτημα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Το φίλτρο Allergy H13 αιχμαλωτίζει πάνω από το 99,9%** της σκόνης

Υψηλή απορροφητική ισχύς με το PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Φίλτρο Allergy H13

  • Περιλαμβάνει αξεσουάρ

Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 900W υψηλής απόδοσης με περισσότερες από 50.000 στροφές ανά λεπτό, για υψηλή απορροφητική ισχύ και κορυφαίο καθαρισμό κάθε φορά.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%*** για υψηλά αποτελέσματα καθαρισμού

Απορρόφηση σκόνης 99,9%*** για υψηλά αποτελέσματα καθαρισμού

Το πέλμα TriActive+ και η εξαιρετικά υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης***.

Η τεχνολογία PowerCyclone 8 εξασφαλίζει υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

Η τεχνολογία PowerCyclone 8 εξασφαλίζει υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

Η τεχνολογία PowerCyclone 8 διαθέτει ισχυρή, περιστροφική δράση που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και επιτρέπει μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα στον κυλινδρικό θάλαμο διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα με πάνω από 185 km/h, εξασφαλίζοντας ισχυρότερη απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-961326

Κριτικές

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4.7

από 5

21

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτική κ δυνατή σκούπα..

Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική.

Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. απορροφητική ισχύς συγκριτικά με τις 10 κορυφαίες σε πωλήσεις ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα (> 150 €) στη Γερμανία, το 1ο εξάμηνο 2019

  2. Η απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008.

  3. Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).

  4. Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.