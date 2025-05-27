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  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς

Μη διαθέσιμο πλέον

5000 SeriesΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9553/09

4.8
| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα, σειράς 5000 της Philips επιτυγχάνει μέγιστα αποτελέσματα βαθύ καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 7 και το πέλμα TriActive+ με 3 βελτιστοποιημένες δράσεις καθαρισμού σε ένα εξάρτημα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Παγιδεύει πάνω από το 99,9 της ψιλής σκόνης*

50% περισσότερη απορροφητική ισχύς

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Φίλτρο Allergy H13

  • Πέλμα TriActive+

Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W με πάνω από 50.000 RPM, που παράγει μεγάλη απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό κάθε φορά. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%** για υψηλά αποτελέσματα καθαρισμού

Απορρόφηση σκόνης 99,9%** για υψηλά αποτελέσματα καθαρισμού

Το πέλμα TriActive+ και η συνεχής, υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης**.

Το σύστημα PowerCyclone 7 διατηρεί την υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

Το σύστημα PowerCyclone 7 διατηρεί την υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

Η τεχνολογία PowerCyclone 7 διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση για ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα και συνεχή, υψηλή απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο και οι μοναδικές λεπίδες εξόδου εξαλείφουν αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Κριτικές

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4.8

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

27/05/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική σκούπα που καθαρίζει πολύ αποτελεσματικότερα από τις προηγούμενες που είχα. Έχω ενθουσιαστεί με την απορροφητικότητα της! Ο λάθος που πλένετε είναι ότι καλύτερο . Επίσης έχει πολλά εξαρτήματα !!! Για κάθε επιφάνεια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

03/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

απορρόφηση δυνατη , το κυριοτερο χωρις σακουλες

το κυριοτερο χωρις σακουλες αδειαζεις τον καδο και τελος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

30/06/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Γρήγορη καθαριότητα

Ειναι πολυ μικρη ,δυνατη και το φιλτρο της ειναι πολυ λειτουργικο , ευκολο άδειασμα της σκόνης, ευκολο πλύσιμο κάδου.

Πλεονεκτήματα

ΔΥΝΑΤΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

Μειονεκτήματα

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. απορροφητική ισχύς συγκριτικά με την PowerPro Active που πουλήθηκε το 2019 και έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το IEC 60312. Η απόδοση φίλτρου έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το DIN EN 60312/11/2008.

  2. Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).

  3. Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.