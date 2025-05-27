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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
PowerCyclone 7
Φίλτρο Allergy H13
Πέλμα TriActive+
Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W με πάνω από 50.000 RPM, που παράγει μεγάλη απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό κάθε φορά. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ.
Το πέλμα TriActive+ και η συνεχής, υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης**.
Η τεχνολογία PowerCyclone 7 διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση για ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα και συνεχή, υψηλή απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο και οι μοναδικές λεπίδες εξόδου εξαλείφουν αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.
Βραβεία
4.8
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Nashparl
27/05/2025
Ελλάδα
Εξαιρετική σκούπα που καθαρίζει πολύ αποτελεσματικότερα από τις προηγούμενες που είχα. Έχω ενθουσιαστεί με την απορροφητικότητα της! Ο λάθος που πλένετε είναι ότι καλύτερο . Επίσης έχει πολλά εξαρτήματα !!! Για κάθε επιφάνεια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
πεχα
03/01/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
απορρόφηση δυνατη , το κυριοτερο χωρις σακουλες
το κυριοτερο χωρις σακουλες αδειαζεις τον καδο και τελος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Flash22
30/06/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Γρήγορη καθαριότητα
Ειναι πολυ μικρη ,δυνατη και το φιλτρο της ειναι πολυ λειτουργικο , ευκολο άδειασμα της σκόνης, ευκολο πλύσιμο κάδου.
Πλεονεκτήματα
ΔΥΝΑΤΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
Μειονεκτήματα
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
απορροφητική ισχύς συγκριτικά με την PowerPro Active που πουλήθηκε το 2019 και έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το IEC 60312. Η απόδοση φίλτρου έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το DIN EN 60312/11/2008.
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).
Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.