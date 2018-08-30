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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerPro CompactΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9324/09

3.9

| (15) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ολοκληρωμένη απόδοση

Η νέα Philips PowerPro Compact προσφέρει πλήρη αποτελέσματα καθαρισμού, χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 4 και το πέλμα TriActive που έχει κατασκευαστεί για υψηλή απομάκρυνση της σκόνης. Το δοχείο αδειάζει εύκολα, χωρίς να δημιουργούνται σύννεφα σκόνης.

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Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Ολοκληρωμένη απόδοση

  • Τεχνολογία PowerCyclone 4

  • Πέλμα TriActive

  • Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας

Απόδοση κατηγορίας Α σε σκληρά δάπεδα

Απόδοση κατηγορίας Α σε σκληρά δάπεδα

Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα, καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.

Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία

Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία

Το εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας είναι ένα έξυπνο αξεσουάρ για να καθαρίζετε δύσκολα σημεία, όπως το επάνω μέρος των επίπλων ή ψηλά ράφια. Η γωνία της βούρτσας είναι ρυθμιζόμενη, ώστε να μπορείτε να διαμορφώνετε το εξάρτημα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_AWARD-1679595

Κριτικές

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3.9

από 5

15

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

30/08/2018

Nederland

Nederland

Dit product doet wat hij moet doen

Het had wel een langer snoer mogen hebben... Is echt aan de korte kant. Verder goede zuigkracht en alle onderdelen makkelijk schoon te maken.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

27/11/2015

Nederland

Nederland

Fantastische stofzuiger zonder stofzak

Deze nieuwe stofzuiger aangeschaft ter vervanging van de FC9011 waar we ook jarenlang plezier van hebben gehad. De techniek is weer subliem verbetert: minder gewicht, energiezuinig, wendbaar, niet luidruchtig en met een handige oplossing zonder stofzak. Om kort te zijn: een top product. Waar voor je geld.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

02/07/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Goede stofzuiger

Mooie kleine stofzuiger, maakt minder geluid dan verwacht. goede stofzuigermond en simpel verstelbare stang. zeer tevreden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.