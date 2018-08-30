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Μη διαθέσιμο πλέον
Ολοκληρωμένη απόδοση
Η νέα Philips PowerPro Compact προσφέρει πλήρη αποτελέσματα καθαρισμού, χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 4 και το πέλμα TriActive που έχει κατασκευαστεί για υψηλή απομάκρυνση της σκόνης. Το δοχείο αδειάζει εύκολα, χωρίς να δημιουργούνται σύννεφα σκόνης.
Τεχνολογία PowerCyclone 4
Πέλμα TriActive
Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας
Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα, καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!
Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.
Το εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας είναι ένα έξυπνο αξεσουάρ για να καθαρίζετε δύσκολα σημεία, όπως το επάνω μέρος των επίπλων ή ψηλά ράφια. Η γωνία της βούρτσας είναι ρυθμιζόμενη, ώστε να μπορείτε να διαμορφώνετε το εξάρτημα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Βραβεία
3.9
από 5
15
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ina63
30/08/2018
Nederland
Dit product doet wat hij moet doen
Het had wel een langer snoer mogen hebben... Is echt aan de korte kant. Verder goede zuigkracht en alle onderdelen makkelijk schoon te maken.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
Hoefje49
27/11/2015
Nederland
Fantastische stofzuiger zonder stofzak
Deze nieuwe stofzuiger aangeschaft ter vervanging van de FC9011 waar we ook jarenlang plezier van hebben gehad. De techniek is weer subliem verbetert: minder gewicht, energiezuinig, wendbaar, niet luidruchtig en met een handige oplossing zonder stofzak. Om kort te zijn: een top product. Waar voor je geld.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
JolJol
02/07/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Goede stofzuiger
Mooie kleine stofzuiger, maakt minder geluid dan verwacht. goede stofzuigermond en simpel verstelbare stang. zeer tevreden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak