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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη άνεση, ελάχιστη προσπάθεια
Χαλαρώστε και απολαύστε εύκολο καθαρισμό
RemoteControl
Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή αποτρέπει την καταπόνηση των καρπών. Παρέχει ευέλικτο χειρισμό με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια. Απολαύστε ευκολότερο καθάρισμα.
Μέσω των πλήκτρων στη λαβή μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα την ηλεκτρική σας σκούπα - χωρίς σκύψιμο!
Αυτός ο σωλήνας συνδέεται περιστροφικά με τη λαβή και συνεπώς επιτρέπει ευκολότερο χειρισμό και λιγότερη καταπόνηση στον καρπό.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Πλεονεκτήματα
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-21
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-21