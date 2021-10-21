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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Μη διαθέσιμο πλέον

ErgoFitΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9252/01

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Μέγιστη άνεση, ελάχιστη προσπάθεια

Χαλαρώστε και απολαύστε εύκολο καθαρισμό

Δείτε όλα τα οφέλη

Με λαβή ComfortControl για ευκολότερο καθάρισμα

Μέγιστη άνεση, ελάχιστη προσπάθεια

  • RemoteControl

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ComfortControl

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ComfortControl

Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή αποτρέπει την καταπόνηση των καρπών. Παρέχει ευέλικτο χειρισμό με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια. Απολαύστε ευκολότερο καθάρισμα.

Πλήκτρα ελέγχου στη λαβή

Πλήκτρα ελέγχου στη λαβή

Μέσω των πλήκτρων στη λαβή μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα την ηλεκτρική σας σκούπα - χωρίς σκύψιμο!

Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα για πιο ευέλικτο χειρισμό

Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα για πιο ευέλικτο χειρισμό

Αυτός ο σωλήνας συνδέεται περιστροφικά με τη λαβή και συνεπώς επιτρέπει ευκολότερο χειρισμό και λιγότερη καταπόνηση στον καρπό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Πλεονεκτήματα

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-21

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-21

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.