Το φίλτρο AutoClean μεγιστοποιεί την απορροφητική ισχύ

Μετά από κάθε καθαρισμό, με το πάτημα ενός κουμπιού προκαλείται δόνηση που τινάζει τη σκόνη από τις πτυχές του φίλτρου στον κάδο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο η ροή του αέρα δεν μπλοκάρει πλέον από σκόνη στο φίλτρο και η απορροφητική ισχύς είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στην αρχή.