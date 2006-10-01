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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9229/01
2000 W
Animal
Μετά από κάθε καθαρισμό, με το πάτημα ενός κουμπιού προκαλείται δόνηση που τινάζει τη σκόνη από τις πτυχές του φίλτρου στον κάδο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο η ροή του αέρα δεν μπλοκάρει πλέον από σκόνη στο φίλτρο και η απορροφητική ισχύς είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στην αρχή.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει μοτέρ 2000 Watt που παράγει απορροφητική ισχύ 400 Watt για τέλεια αποτελέσματα.
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