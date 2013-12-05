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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Τεχνολογία AirflowMax
Φίλτρο EPA 10
Η τεχνολογία Airflow Max μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει γεμίσει η σακούλα!
Το μοτέρ των 2000 W προσφέρει μέγιστη απορροφητική ισχύ 400 W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 4L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
4.1
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
slg75
05/12/2013
España
Un gran motor para esta aspiradora
Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
najok
03/12/2013
España
genial
Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Hoplita194
21/08/2014
España
Aspirador con gran poder de succión
Este modelo de aspirador es ideal para pisos. Tiene un gran poder de succión, buena movilidad con su rueda multidireccional y dimensiones compactas. Gran producto de PHILIPS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Σε σύγκριση με τη Philips Powerlife. Εσωτερική δοκιμή, Αύγουστος 2013