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  • Κορυφαία απορροφητική ισχύς για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού*
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Μη διαθέσιμο πλέον

Performer ActiveΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8652/01

4.1
| (7) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαία απορροφητική ισχύς για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού*
Η νέα ηλεκτρική σκούπα Performer Active της Philips προσφέρει καλύτερο καθαρισμό, χάρη στην τεχνολογία Airflow Plus και το πανίσχυρο μοτέρ 2000 W.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τεχνολογία Airflow Max και χωρητικότητα 4L

Κορυφαία απορροφητική ισχύς για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού*

  • 2000 W

  • Τεχνολογία AirflowMax

  • Φίλτρο EPA 10

Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση

Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση

Η τεχνολογία Airflow Max μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει γεμίσει η σακούλα!

Μοτέρ 2000 W για μέγιστη απορροφητική ισχύ 400 W

Μοτέρ 2000 W για μέγιστη απορροφητική ισχύ 400 W

Το μοτέρ των 2000 W προσφέρει μέγιστη απορροφητική ισχύ 400 W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Χωρητικότητα 4L για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Χωρητικότητα 4L για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 4L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

7

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

03/12/2013

España

España

genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

21/08/2014

España

España

Aspirador con gran poder de succión

Este modelo de aspirador es ideal para pisos. Tiene un gran poder de succión, buena movilidad con su rueda multidireccional y dimensiones compactas. Gran producto de PHILIPS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τη Philips Powerlife. Εσωτερική δοκιμή, Αύγουστος 2013