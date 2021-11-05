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  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
  • Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.

Μη διαθέσιμο πλέον

Performer ActiveΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8595/09

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.
Υγιεινός καθαρισμός με το AirflowMax
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Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Η μοναδική τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για περισσότερη ώρα* για να χρησιμοποιείτε τη σακούλα μέχρι να γεμίσει πλήρως. Η τεχνολογία κατασκευής βασίζεται στη βελτιστοποίηση τριών βασικών στοιχείων: 1) Μοναδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χώρου συλλογής σκόνης για μεγιστοποίηση της ροής αέρα γύρω από τη σακούλα συλλογής σκόνης και χρήση ολόκληρης της επιφάνειας της σακούλας. 2) Ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης που επιτρέπει στη σακούλα συλλογής σκόνης να ξεδιπλώνεται ομοιόμορφα. 3) Υψηλής ποιότητας δομές ινών που δεν φράζουν και απορροφούν τη σκόνη χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους της σακούλας συλλογής σκόνης, αποτρέποντας έτσι μείωση της απορροφητικής ισχύος.

Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες, μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Ενσωματωμένη βούρτσα για απόλυτη άνεση

Ενσωματωμένη βούρτσα για απόλυτη άνεση

Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ενσωματωμένα αξεσουάρ, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε επιπλέον εξαρτήματα όταν καθαρίζετε. Η μαλακή βούρτσα σκόνης βρίσκεται σε πρακτικό σημείο στη λαβή της συσκευής και είναι πάντα έτοιμη για χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Πλεονεκτήματα

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Μειονεκτήματα

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Πλεονεκτήματα

Καλό σχεδιασμό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απορροφητική ισχύς της Philips Perfromer Active σε σύγκριση με την απορροφητική ισχύ της Philips Powerlife FC8322/09, κατόπιν δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60312-1:2011