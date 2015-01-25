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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8473/01
20% μεγαλύτερη απορροφητική ισχύς* για καλύτερο καθαρισμό
Η νέα ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Compact προσφέρει ισχυρή απόδοση χωρίς συμβιβασμούς, χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 4 και τον προηγμένο σχεδιασμό του δοχείου σκόνης
1800 W
PowerCyclone 4
Πλενόμενο φίλτρο HEPA 10
Παρκέ
Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.
Το μοτέρ 1800 W προσφέρει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 W, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση.
Το φίλτρο EPA με πτυχώσεις έχει μεγάλη επιφάνεια και καλή απόδοση φιλτραρίσματος. Σε συνδυασμό με την κυκλωνική ροή αέρα, δεν φράζει γρήγορα, προσφέροντας καλύτερο φιλτράρισμα για περισσότερο χρόνο.
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3.7
από 5
13
Κριτικές
ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
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Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
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Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
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Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
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Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Η απορροφητική ισχύς ελέγχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN EN 60312/11/2008, σε δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από το ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Ιανουάριος 2013).