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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC8044/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips exhaust filter FC8044/02
Το πλενόμενο φίλτρο HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα, καθαρίζετε το φίλτρο HEPA κάθε 6 μήνες και αντικαθιστάτε το κάθε 2 χρόνια.