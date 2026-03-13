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Φίλτρο εξόδου αέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Φίλτρο εξόδου αέρα

FC8044/02

Φίλτρο εξόδου αέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips exhaust filter FC8044/02

  • PDF αρχείο, 2 MB
  • 13 March 2026

Το πλενόμενο φίλτρο HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα, καθαρίζετε το φίλτρο HEPA κάθε 6 μήνες και αντικαθιστάτε το κάθε 2 χρόνια.

  • PDF αρχείο
  • 26 July 2026