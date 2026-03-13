Το πλενόμενο φίλτρο HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα, καθαρίζετε το φίλτρο HEPA κάθε 6 μήνες και αντικαθιστάτε το κάθε 2 χρόνια.