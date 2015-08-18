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  • s-bag® Anti-Odour
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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
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  • s-bag® Anti-Odour

Μη διαθέσιμο πλέον

s-bagΣακούλες για ηλεκτρικές σκούπες

FC8023/03

5
| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
s-bag® Anti-Odour
Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απορροφά τις μυρωδιές, ιδανική για ιδιοκτήτες κατοικίδιων

s-bag® Anti-Odour

  • 3 σακούλες συλλογής σκόνης

  • Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

  • Απορροφά τις μυρωδιές

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.

Απορροφά και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές

Απορροφά και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές

Σε αντίθεση με τις κλασικές σακούλες για ηλεκτρική σκούπα, η s-bag® Anti-Odour χρησιμοποιεί ένα ανθεκτικό συνθετικό υλικό με επικάλυψη από κερί που απορροφά τις μυρωδιές, ώστε να τις παγιδεύει και να μην τους επιτρέπει να διαφεύγουν από την ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η σακούλα είναι ιδανική για ιδιοκτήτες κατοικίδιων.

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

18/08/2015

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

uniek

Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken

15/03/2013

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

15/03/2013

France

France

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.