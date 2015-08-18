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Μη διαθέσιμο πλέον
3 σακούλες συλλογής σκόνης
Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
Απορροφά τις μυρωδιές
Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.
Σε αντίθεση με τις κλασικές σακούλες για ηλεκτρική σκούπα, η s-bag® Anti-Odour χρησιμοποιεί ένα ανθεκτικό συνθετικό υλικό με επικάλυψη από κερί που απορροφά τις μυρωδιές, ώστε να τις παγιδεύει και να μην τους επιτρέπει να διαφεύγουν από την ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η σακούλα είναι ιδανική για ιδιοκτήτες κατοικίδιων.
Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.
5.0
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Christl
18/08/2015
België
Επαληθευμένος αγοραστής
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Η αξιολογηση έγινε για Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04