Αντιαλλεργική δράση για όσους υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες

Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φιλτράρει καλά τον αέρα συγκρατώντας τη γύρη, τα σωματίδια της σκόνης, τα ακάρεα της σκόνης και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα και γάτες με μέγεθος ακόμα και 1 μικρόμετρου. Χάρη σε αυτό το τέλειο φιλτράρισμα, η οικογένειά σας εκτίθεται λιγότερο σε αλλεργιογόνα, ενώ ωφελούνται και όσοι υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες.