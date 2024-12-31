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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8022/04
4 σακούλες συλλογής σκόνης
Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
Αντιαλλεργικό φιλτράρισμα
Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.
Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φιλτράρει καλά τον αέρα συγκρατώντας τη γύρη, τα σωματίδια της σκόνης, τα ακάρεα της σκόνης και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα και γάτες με μέγεθος ακόμα και 1 μικρόμετρου. Χάρη σε αυτό το τέλειο φιλτράρισμα, η οικογένειά σας εκτίθεται λιγότερο σε αλλεργιογόνα, ενώ ωφελούνται και όσοι υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες.
Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.
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