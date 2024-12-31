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  • Αντιαλλεργική s-bag®
  • Αντιαλλεργική s-bag®
  • Αντιαλλεργική s-bag®
  • Αντιαλλεργική s-bag®
  • Αντιαλλεργική s-bag®
  • Αντιαλλεργική s-bag®

Μη διαθέσιμο πλέον

S-bagΑντιαλλεργικές σακούλες σκόνης

FC8022/04

Αντιαλλεργική s-bag®
Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.
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Καλύτερο φιλτράρισμα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες

Αντιαλλεργική s-bag®

  • 4 σακούλες συλλογής σκόνης

  • Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

  • Αντιαλλεργικό φιλτράρισμα

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.

Αντιαλλεργική δράση για όσους υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες

Αντιαλλεργική δράση για όσους υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες

Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φιλτράρει καλά τον αέρα συγκρατώντας τη γύρη, τα σωματίδια της σκόνης, τα ακάρεα της σκόνης και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα και γάτες με μέγεθος ακόμα και 1 μικρόμετρου. Χάρη σε αυτό το τέλειο φιλτράρισμα, η οικογένειά σας εκτίθεται λιγότερο σε αλλεργιογόνα, ενώ ωφελούνται και όσοι υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες.

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.