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Μη διαθέσιμο πλέον
4 σακούλες συλλογής σκόνης
Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.
Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® φιλτράρει καλά τον αέρα συγκρατώντας τη γύρη, τα σωματίδια της σκόνης, τα ακάρεα της σκόνης και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα και γάτες με μέγεθος ακόμα και 1 μικρόμετρου. Χάρη σε αυτό το τέλειο φιλτράρισμα, η οικογένειά σας εκτίθεται λιγότερο σε αλλεργιογόνα, ενώ ωφελούνται και όσοι υποφέρουν από άσθμα ή αλλεργίες.
Η αντιαλλεργική σακούλα s-bag® της Philips φέρει τη σφραγίδα ποιότητας ECARF, η οποία επιβεβαιώνει την υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος που προσφέρει. Στόχος της σφραγίδας ποιότητας ECARF είναι να βοηθά όσους υποφέρουν από αλλεργίες να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες.
4.7
από 5
12
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel