ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
  • Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο

Μη διαθέσιμο πλέον

s-bagΣακούλες για ηλεκτρικές σκούπες

FC8021/04

4.6
| (56) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο
Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης, καλύτερο φιλτράρισμα

Ίσως η μεγαλύτερη σε ζήτηση σακούλα συλλογής σκόνης στον κόσμο

  • 16 σακούλες σκόνης και 2 φίλτρα

  • Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

  • 80% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Η κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-612375

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.6

από 5

56

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

20/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

durable and reliable

HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags

21/10/2021

Italia

Italia

Universale ma non per tutti i modelli Philips

Ho scelto questa valutazione perchè ho aperto 1 dei 3 pacchetti acquistati erroneamente ed ho visto la qualità del materiale, almeno apparentemente migliore del sacchetto di cartone a cui ero abituata. Purtroppo però non sono adatti al mio VISION EXCEL HR8890/A. Chiedo se qualcuno mi può dire dove trovare i sacchetti per questo modello. Grazie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03

26/09/2013

Italia

Italia

Molto pratico e semplice da utilizzare

Funziona benissimo, ha una lunga durata, è resistente, facilissimo da sostituire quando è pieno, molto meglio di quelli universali di cartone.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.