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Μη διαθέσιμο πλέον
16 σακούλες σκόνης και 2 φίλτρα
Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
80% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.
Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.
Η κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.
Βραβεία
4.6
από 5
56
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
aldo
20/03/2012
United Kingdom
durable and reliable
HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.
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Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
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Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
magdin
21/10/2021
Italia
Universale ma non per tutti i modelli Philips
Ho scelto questa valutazione perchè ho aperto 1 dei 3 pacchetti acquistati erroneamente ed ho visto la qualità del materiale, almeno apparentemente migliore del sacchetto di cartone a cui ero abituata. Purtroppo però non sono adatti al mio VISION EXCEL HR8890/A. Chiedo se qualcuno mi può dire dove trovare i sacchetti per questo modello. Grazie
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Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03
Mister77
26/09/2013
Italia
Molto pratico e semplice da utilizzare
Funziona benissimo, ha una lunga durata, è resistente, facilissimo da sostituire quando è pieno, molto meglio di quelli universali di cartone.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Sacchetti per aspirapolvere S-bag FC8021/03