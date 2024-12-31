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  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
  • Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία

Μη διαθέσιμο πλέον

SpeedProΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6723/01

Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
Η νέα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα SpeedPro σας προσφέρει γρήγορο καθάρισμα με κορυφαία ισχύ, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Είναι εξοπλισμένη με το στόμιο 180° για κορυφαία απορρόφηση της βρωμιάς ακόμα και στις περιοχές δίπλα στους τοίχους, τα έπιπλα και τις γωνίες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία

  • Πέλμα απορρόφησης 180°

  • 18 V, έως 30 λεπτά

  • 2 σε 1: σκούπισμα και σκουπάκι χειρός

  • Λυχνίες LED στο στόμιο

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Το στόμιο 180° είναι σχεδιασμένο για ακριβή και ισχυρή απορρόφηση έως και του 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση, σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Χάρη στις λυχνίες LED στο στόμιο SpeedPro, μπορείτε να εντοπίζετε και να αιχμαλωτίζετε εύκολα τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και τα ψίχουλα. Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν την κρυμμένη σκόνη και βρωμιά, ενώ μετακινείστε.

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας για διαφορετικούς τύπους δαπέδου και βρωμιάς

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας για διαφορετικούς τύπους δαπέδου και βρωμιάς

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας για διαφορετικούς τύπους δαπέδου και βρωμιάς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Πλένετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες μόνο στο χέρι, για βέλτιστη απόδοση. Πιέστε μέχρι να καθαρίσει το νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες πριν να το ξαναχρησιμοποιήσετε.