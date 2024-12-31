Γρήγορη. Πανίσχυρη πρόσβαση ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία

Η νέα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα SpeedPro σας προσφέρει γρήγορο καθάρισμα με κορυφαία ισχύ, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Είναι εξοπλισμένη με το στόμιο 180° για κορυφαία απορρόφηση της βρωμιάς ακόμα και στις περιοχές δίπλα στους τοίχους, τα έπιπλα και τις γωνίες.