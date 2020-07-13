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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6150/01
Αφαιρεί την ορατή σκόνη και τη βρωμιά.
Με το σκουπάκι χειρός της Philips το καθημερινό καθάρισμα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για μέγιστη φορητότητα και, χάρη στα συνοδευτικά αξεσουάρ της, μπορείτε να καθαρίζετε ευαίσθητες επιφάνειες και να φτάνετε και στις πιο δύσκολες γωνίες.
3,6 V
Λευκό
2 εξαρτήματα
Το σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων διασφαλίζει ότι αν η βρωμιά περάσει δεν μπορεί να ξαναβγεί. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει την περισσότερη βρωμιά ενώ το δεύτερο παγιδεύει το μικρότερα σωματίδια σκόνης.
Οι μπαταρίες NiMH που διαθέτει το σκουπάκι χειρός εξασφαλίζουν μακροχρόνια ισχύ που αντέχει στον χρόνο συγκριτικά με άλλους τύπους μπαταριών που εμφανίζουν το "φαινόμενο μνήμης".
Χάρη στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μπορείτε να καθαρίζετε οπουδήποτε χωρίς να σας δεσμεύουν οι πρίζες.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
2.5
από 5
11
Κριτικές
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
cagr
24/10/2016
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6150/01 Handdammsugare
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6150/01 Handdammsugare