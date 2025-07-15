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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Το καθάρισμα γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικό, με την πανίσχυρη σκούπα Philips MiniVac 12V για το σπίτι και για το αυτοκίνητο. Η κυκλωνική ροή αέρα 2 σταδίων χωρίς σακούλα προσφέρει απόδοση διαρκείας, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα εξασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.
Μπαταρία 12 V
Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα
5 εξαρτήματα και τσάντα αποθήκευσης
Για σπίτι/όχημα (βύσμα οχήματος)
Το αεροδυναμικό πέλμα της Philips MiniVac έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων.
Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.
Οι ισχυρές μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH)* μεγαλύτερης διάρκειας της Philips Mini Vac δεν αντιμετωπίζουν το "φαινόμενο μνήμης". Αυτό το φαινόμενο μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με το χρόνο, μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο λειτουργίας. Έτσι, η Mini Vac με μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου διασφαλίζει ισχύ μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με προϊόντα που λειτουργούν με τις τυπικές μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd) και εμφανίζουν το "φαινόμενο μνήμης".
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4.1
από 5
188
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Saubermänner
15/07/2025
Deutschland
Leistungsstarker Akku Staubsauger
Kleiner, aber sehr leistungsstarker Akku Staubsauger. Sehr schön sind die zwei Leistungsstufen, dass umfangreiche Zubehör. Mit dem kleinen Helfer kann man schon mal den normalen Staubsauger im Schrank lassen. Perfekt auch für die Reinigung im Auto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149 Handstaubsauger - Refurbished
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149 Handstaubsauger - Refurbished
Sportscarfreak
20/12/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect apparaat, zuigt prima .
Zuigt alles prima op. Accu houdt het lang vol. Mooie vormgeving en de juiste hulpstukken
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149/01 Kruimelzuiger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149/01 Kruimelzuiger
TiMi69
23/08/2022
Deutschland
Handlicher, starker Helfer
Der MiniVac FC6149/02, welchen wir im Rahmen eines Produkttests erhalten haben, hat sich als sehr leistungsstarker kleiner Helfer herausgestellt. Wir haben drei Katzen (Freigänger) im Haushalt, welche gerne allerlei Dreck aus dem Garten mit reinbringen, mit dem Trockenfutter bröseln oder mal das Streu aus dem Katzenklo rausräumen. In erster Linie war das Gerät für diese Hinterlassenschaften gedacht. Alle drei Aufgaben erfüllt der Handsauger mit Bravour. Auch im Auto haben wir ihn schon eingesetzt – hierzu gibt es ein kleines Video. Selbst ohne den Einsatz einer Bürste wird der meiste Schmutz problemlos aufgesaugt. Der Griff ist sehr handlich, das Zubehör umfangreich und die beutellose Technik kinderleicht anwendbar. Mit zwei Handgriffen ist der Staubbehälter entleert. Im Lieferumfang ist eine optisch ansprechende Ladestation und ein Beutel für die Verwahrung im Auto vorhanden. Wir sind sehr zufrieden!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger