Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.