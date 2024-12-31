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  • Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
  • Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
  • Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
  • Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
  • Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
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Μη διαθέσιμο πλέον

MiniVacΣκουπάκι χειρός

FC6148/01

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
Η σκούπα MiniVac EnergyCare 10,8 V της Philips διαθέτει ελαφριά και ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας. Το αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης διακόπτει την παροχή ισχύος όταν γεμίσουν οι μπαταρίες, ώστε να μην καταναλώνεται άσκοπα ενέργεια.
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Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα

  • Μπαταρία (λιθίου) 10,8 V

  • Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα

  • Εξάρτημα για γωνίες και εξάρτημα βούρτσας

  • Eco

Ελαφρ μπατ ιόντων λιθίου μεγ διάρκειας

Ελαφρ μπατ ιόντων λιθίου μεγ διάρκειας

Οι ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) της Philips Mini Vac εξασφαλίζουν ισχύ που διαρκεί περισσότερο από τις μπαταρίες νικελίου καδμίου (NiCd). Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) είναι πολύ ελαφριές και σας προσφέρουν μια πιο ευχάριστη εμπειρία καθαρισμού.

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Βάση φόρτισης με βούρτσα και εξάρτημα για κοιλότητες

Βάση φόρτισης με βούρτσα και εξάρτημα για κοιλότητες

Η βάση φόρτισης της MiniVac διαθέτει βούρτσα αλλά και εξάρτημα για κοιλότητες. Η βούρτσα εξασφαλίζει ότι δεν θα προκαλέσετε ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες όταν καθαρίζετε, ενώ το εξάρτημα για κοιλότητες παρέχει πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips FC6050. Εσωτερική δοκιμή 2007 Philips Consumer Lifestyle.