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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6148/01
Μπαταρία (λιθίου) 10,8 V
Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα
Εξάρτημα για γωνίες και εξάρτημα βούρτσας
Eco
Οι ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) της Philips Mini Vac εξασφαλίζουν ισχύ που διαρκεί περισσότερο από τις μπαταρίες νικελίου καδμίου (NiCd). Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) είναι πολύ ελαφριές και σας προσφέρουν μια πιο ευχάριστη εμπειρία καθαρισμού.
Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.
Η βάση φόρτισης της MiniVac διαθέτει βούρτσα αλλά και εξάρτημα για κοιλότητες. Η βούρτσα εξασφαλίζει ότι δεν θα προκαλέσετε ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες όταν καθαρίζετε, ενώ το εξάρτημα για κοιλότητες παρέχει πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.
Κριτικές
σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips FC6050. Εσωτερική δοκιμή 2007 Philips Consumer Lifestyle.