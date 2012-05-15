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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6144/01
Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Η σκούπα Philips MiniVac 7,2 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.
Μπαταρία 7,2 V
Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα
Εξάρτημα για γωνίες & εξάρτημα βούρτσας
Η σκούπα Philips Mini Vac προσφέρει εύκολο και γρήγορο άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Η Philips Mini Vac διαθέτει πέλμα που αποδεσμεύεται εύκολα με μία μόνο κίνηση, για να την αδειάζετε χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips Mini Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, τοποθετημένη σε τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή Philips Mini Vac, με την πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.
3.7
από 5
40
Κριτικές
cyborgdk
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole
Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole
Nobbi78
06/02/2021
Deutschland
Funktionen gut
Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Felixxx
02/06/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Praktisch und immer parat
Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger