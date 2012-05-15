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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Μη διαθέσιμο πλέον

MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6144/01

3.7

| (40) Κριτικές

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

Η σκούπα Philips MiniVac 7,2 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, αεροδυναμικό πέλμα

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

  • Μπαταρία 7,2 V

  • Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα

  • Εξάρτημα για γωνίες & εξάρτημα βούρτσας

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, για εύκολη απόρριψη της σκόνης

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, για εύκολη απόρριψη της σκόνης

Η σκούπα Philips Mini Vac προσφέρει εύκολο και γρήγορο άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Η Philips Mini Vac διαθέτει πέλμα που αποδεσμεύεται εύκολα με μία μόνο κίνηση, για να την αδειάζετε χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη.

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips Mini Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, τοποθετημένη σε τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή Philips Mini Vac, με την πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

40

Κριτικές

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole

Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole

06/02/2021

Deutschland

Deutschland

Funktionen gut

Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Praktisch und immer parat

Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.