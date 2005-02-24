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Μη διαθέσιμο πλέον
EXP2460/00
Το Magic Electronic Skip Protection™ (ηλεκτρονική προστασία κατά της αναπήδησης) είναι μια πρακτική λειτουργία που εξασφαλίζει μουσική χωρίς αναπηδήσεις, ακόμα και όταν το MP3-CD player ταλαιπωρείται ενώ εσείς κάνετε τζόκινγκ ή περπατάτε. Οι συσκευές με Magic Electronic Skip Protection™ διαθέτουν έξυπνη ηλεκτρονική προσωρινή μνήμη που μπορεί να αποθηκεύει διαφορετικά ψηφιακά φορμά, όπως MP3, WMA και CDDA. Η προσωρινή μνήμη προσαρμόζει αυτόματα τα περιεχόμενά της και τις ταχύτητες περιστροφής λέιζερ εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ακρόαση μουσικής.
Η Philips είναι γνωστό ότι κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία είναι συμβατά με πολλούς δίσκους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD,CD-R και CD-RW. Ένα μόνο CD μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 ώρες μουσικής. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.
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