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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DTM3155/12

3.7

| (3) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με iPhone 5 μέσω της υποδοχής Lightning, το μουσικό σύστημα Philips Micro προσφέρει ήχο με πλούσια λεπτομέρεια και με τα πανίσχυρα μπάσα της τεχνολογίας wOOx, ακόμα και κατά την ασύρματη μετάδοση Bluetooth.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • Bluetooth

  • με υποδοχή Lightning

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

3

Κριτικές

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Mini Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Mini Stereoanlage

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Microsistema de música

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Microsistema de música

05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Microchaîne

Η αξιολογηση έγινε για DTM3155 Microchaîne

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.