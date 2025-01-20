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  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
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  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα

Azur 8000 SeriesΑτμοσίδερο

DST8050/20

3
| (2) Κριτικές

2 Βραβεία

Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
Μέγιστη ισχύς σιδερώματος με το νέο Philips Azur 8000 Series. Με ατμό turbo 260 γρ., μπορείτε πλέον να απομακρύνετε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις. Ξεκινήστε αμέσως το σιδέρωμα με ισχύ 3000 W και επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα με ισχυρό, συνεχή ατμό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ο ισχυρότερος ατμός με έξυπνη ισχύ

Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα

  • Ισχύς 3000 W

  • 100g/λεπτό συνεχής ατμός

  • Βολή ατμού 260 γρ. Turbo

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα

3000 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

3000 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Ξεκινήστε το σιδέρωμα σε χρόνο μηδέν με περισσότερη ισχύ για γρήγορη προθέρμανση.

Έως 100g/λεπτό ισχυρής συνεχούς παροχής ατμού

Έως 100g/λεπτό ισχυρής συνεχούς παροχής ατμού

Η σειρά Azur 8000 παρέχει έως και 100g/λεπτό εξαιρετικά ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Η βολή ατμού 260γρ. turbo αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού 260γρ. turbo αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού μεγάλης διάρκειας παρέχει περισσότερη ισχύ για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων από υφάσματα μεγαλύτερου πάχους, όπως τα αγαπημένα σας τζιν. Έως 260γρ. ατμού turbo για ακόμα πιο ισχυρό σιδέρωμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Πλεονεκτήματα

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

30/01/2024

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Πλεονεκτήματα

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Μειονεκτήματα

pessima qualidade

Η αξιολογηση έγινε για Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

Η αξιολογηση έγινε για Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

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