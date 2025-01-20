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DST8050/20
Ισχύς 3000 W
100g/λεπτό συνεχής ατμός
Βολή ατμού 260 γρ. Turbo
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Ξεκινήστε το σιδέρωμα σε χρόνο μηδέν με περισσότερη ισχύ για γρήγορη προθέρμανση.
Η σειρά Azur 8000 παρέχει έως και 100g/λεπτό εξαιρετικά ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Η βολή ατμού μεγάλης διάρκειας παρέχει περισσότερη ισχύ για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων από υφάσματα μεγαλύτερου πάχους, όπως τα αγαπημένα σας τζιν. Έως 260γρ. ατμού turbo για ακόμα πιο ισχυρό σιδέρωμα.
Βραβεία
3.0
από 5
2
Κριτικές
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Πλεονεκτήματα
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Πλεονεκτήματα
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Μειονεκτήματα
pessima qualidade
Η αξιολογηση έγινε για Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor
Η αξιολογηση έγινε για Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor