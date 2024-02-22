2 χρόνια εγγύηση
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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Ισχύς 3000 W
80 g/λεπτό συνεχής ατμός
Βολή ατμού 240 γρ. Turbo
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Με συνεχή παροχή ατμού 80g/λεπτό, κάθε πέρασμα πάνω από τα ρούχα σας αξιοποιείται στο έπακρο, για να αφαιρείτε τις τσακίσεις πιο γρήγορα.
Μία ιδανική ρύθμιση για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Επίσης, μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, από λινά μέχρι κασμίρ, με ασφάλεια και με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να περιμένετε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία ή να ταξινομήσετε τα ρούχα από πριν.
Η γρήγορη απομάκρυνση αλάτων συμβάλλει στη διατήρηση της κορυφαίας απόδοσης, καθώς αφαιρεί τη συσσώρευση ασβεστίου ή τα άλατα.
Βραβεία
2.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Επαληθευμένος αγοραστής
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Πλεονεκτήματα
Automatik leichte gleitung schnell
Μειονεκτήματα
Keine bemerkt
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο