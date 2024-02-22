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  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
  • Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
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Azur 8000 SeriesΑτμοσίδερο

DST8030/70

2.3
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα
Μέγιστη ισχύς σιδερώματος με το νέο Philips Azur 8000 Series. Με ατμό turbo 240 γρ., μπορείτε πλέον να απομακρύνετε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις με ένα πέρασμα. Ξεκινήστε αμέσως το σιδέρωμα με ισχύ 3000 W και επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα με ισχυρό, συνεχή ατμό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ο ισχυρότερος ατμός με έξυπνη ισχύ

Τέλεια αποτελέσματα με ένα πέρασμα

  • Ισχύς 3000 W

  • 80 g/λεπτό συνεχής ατμός

  • Βολή ατμού 240 γρ. Turbo

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Έως και 80g/λεπτό ισχυρής συνεχούς παροχής ατμού

Έως και 80g/λεπτό ισχυρής συνεχούς παροχής ατμού

Με συνεχή παροχή ατμού 80g/λεπτό, κάθε πέρασμα πάνω από τα ρούχα σας αξιοποιείται στο έπακρο, για να αφαιρείτε τις τσακίσεις πιο γρήγορα.

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Επίσης, μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, από λινά μέχρι κασμίρ, με ασφάλεια και με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να περιμένετε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία ή να ταξινομήσετε τα ρούχα από πριν.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Η γρήγορη απομάκρυνση αλάτων συμβάλλει στη διατήρηση της κορυφαίας απόδοσης, καθώς αφαιρεί τη συσσώρευση ασβεστίου ή τα άλατα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Επαληθευμένος αγοραστής

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Πλεονεκτήματα

Automatik leichte gleitung schnell

Μειονεκτήματα

Keine bemerkt

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Η αξιολογηση έγινε για Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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