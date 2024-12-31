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2 χρόνια εγγύηση
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DST8020/20
Ισχύς 3000 W
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Πλάκα SteamGlide Elite
55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Ξεκινήστε το σιδέρωμα σε χρόνο μηδέν με περισσότερη ισχύ για γρήγορη προθέρμανση.
Με συνεχή παροχή ατμού 55γρ./λεπτό, κανένα πέρασμα στα ρούχα σας δεν πάει χαμένο έτσι ώστε να αφαιρείτε τις τσακίσεις γρηγορότερα.
Ισχυρή βολή ατμού 240 γρ. για αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων από όλα σας τα ρούχα.
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