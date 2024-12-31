Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν

Σιδερώστε εύκολα και χωρίς προβλήματα με το νέο Philips Azur 8000 Series. Ξεκινήστε αμέσως το σιδέρωμα με ισχύ 3000 W για γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση. Η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται, για να είστε πάντοτε ήσυχοι.