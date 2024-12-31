ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
  • Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν

Azur 8000 SeriesΑτμοσίδερο

DST8020/20

2 Βραβεία

Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν
Σιδερώστε εύκολα και χωρίς προβλήματα με το νέο Philips Azur 8000 Series. Ξεκινήστε αμέσως το σιδέρωμα με ισχύ 3000 W για γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση. Η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται, για να είστε πάντοτε ήσυχοι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς προβλήματα

Τέλεια αποτελέσματα σε χρόνο μηδέν

  • Ισχύς 3000 W

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα

  • Πλάκα SteamGlide Elite

  • 55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

3000 W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

3000 W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Ξεκινήστε το σιδέρωμα σε χρόνο μηδέν με περισσότερη ισχύ για γρήγορη προθέρμανση.

Έως 55γρ./λεπτό πανίσχυρη συνεχής παροχή ατμού

Έως 55γρ./λεπτό πανίσχυρη συνεχής παροχή ατμού

Με συνεχή παροχή ατμού 55γρ./λεπτό, κανένα πέρασμα στα ρούχα σας δεν πάει χαμένο έτσι ώστε να αφαιρείτε τις τσακίσεις γρηγορότερα.

Η βολή ατμού 240 γρ.αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού 240 γρ.αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Ισχυρή βολή ατμού 240 γρ. για αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων από όλα σας τα ρούχα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.