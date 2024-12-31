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  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη

Σειρά 7000HV Ατμοσίδερο Σκούρο Μωβ

DST7061/30

Απόδοση ατμού, εγγυημένη
Αποκλειστική πλάκα SteamGlide Elite με βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές και σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για απόδοση μεγάλης διάρκειας.
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Πλάκα SteamGlideElite, βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή

Απόδοση ατμού, εγγυημένη

  • 55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • 3000 W

  • Πλάκα SteamGlide Elite

  • Βολή ατμού 250 γρ.

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

SteamGlide Elite: η πλάκα με βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή στις γρατσουνιές

SteamGlide Elite: η πλάκα με βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή στις γρατσουνιές

Η αποκλειστική πλάκα SteamGlide Elite της Philips αποτελεί την καλύτερη πλάκα για απόλυτη ολίσθηση και μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.