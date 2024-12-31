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DST7061/30
55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
3000 W
Πλάκα SteamGlide Elite
Βολή ατμού 250 γρ.
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Η αποκλειστική πλάκα SteamGlide Elite της Philips αποτελεί την καλύτερη πλάκα για απόλυτη ολίσθηση και μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές.
Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.
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