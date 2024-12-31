SteamGlide Elite: η πλάκα με βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή στις γρατσουνιές

Η αποκλειστική πλάκα SteamGlide Elite της Philips αποτελεί την καλύτερη πλάκα για απόλυτη ολίσθηση και μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές.