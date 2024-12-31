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DST7030/20
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 250 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Αυτόματο σβήσιμο ασφαλείας
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop εμποδίζει τις διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε κάθε θερμοκρασία.
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