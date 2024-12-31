ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη

Σειρά 7000HV Ατμοσίδερο Σκούρο Μπλε

DST7030/20

Απόδοση ατμού, εγγυημένη
Απόδοση μεγάλης διάρκειας με το σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release και την πλάκα SteamGlide Plus που διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στη βελτιωμένη μας βολή ατμού

Απόδοση ατμού, εγγυημένη

  • Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 250 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Αυτόματο σβήσιμο ασφαλείας

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop εμποδίζει τις διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε κάθε θερμοκρασία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.