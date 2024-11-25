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45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 220 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα.
Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει έως και 50% περισσότερο μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των ζαρών.
4.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Πλεονεκτήματα
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Μειονεκτήματα
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Πλεονεκτήματα
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι