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  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη
  • Απόδοση ατμού, εγγυημένη

Σειρά 7000HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

DST7011/20

4
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απόδοση ατμού, εγγυημένη
Απόδοση μεγάλης διάρκειας με το σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release και την πλάκα SteamGlide Plus που διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στη βελτιωμένη μας βολή ατμού

Απόδοση ατμού, εγγυημένη

  • 45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 220 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop εμποδίζει τις διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε κάθε θερμοκρασία.

Πλάκα SteamGlide Plus

Πλάκα SteamGlide Plus

Η πλάκα SteamGlide Plus εξασφαλίζει άριστη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα. Είναι αντικολλητική, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές και στη φθορά και καθαρίζεται εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Πλεονεκτήματα

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Μειονεκτήματα

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Πλεονεκτήματα

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.