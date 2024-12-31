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  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

Μη διαθέσιμο πλέον

3000 SeriesΑτμοσίδερο

DST3041/89

Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
Η σειρά ατμοσίδερων 3000 κάνει το σιδέρωμα πανεύκολο, χάρη στην πανίσχυρη βολή ατμού που απομακρύνει ακόμα και τις πιο δύσκολες τσακίσεις. Η κεραμική πλάκα γλιστράει εύκολα πάνω στα ρούχα, ενώ το δοχείο νερού 300ml είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σιδερώνετε χωρίς πολλές διακοπές για γέμισμα.
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Βολή ατμού έως 200 γρ.

Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

  • Ισχύς 2600 W

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 200 γρ.

  • Κεραμική

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Βολή ατμού έως 200 γρ. για επιπλέον ισχύρό ατμό

Βολή ατμού έως 200 γρ. για επιπλέον ισχύρό ατμό

Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.

2600 Watt για γρήγορη προθέρμανση

2600 Watt για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.