Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

Η σειρά ατμοσίδερων 3000 κάνει το σιδέρωμα πανεύκολο, χάρη στην πανίσχυρη βολή ατμού που απομακρύνει ακόμα και τις πιο δύσκολες τσακίσεις. Η κεραμική πλάκα γλιστράει εύκολα πάνω στα ρούχα, ενώ το δοχείο νερού 300ml είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σιδερώνετε χωρίς πολλές διακοπές για γέμισμα.