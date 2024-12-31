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Μη διαθέσιμο πλέον
DST3041/89
Ισχύς 2600 W
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 200 γρ.
Κεραμική
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
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