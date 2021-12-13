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Μη διαθέσιμο πλέον
Ισχύς 2100 W
Συνεχής παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 140 γρ.
Κεραμική
Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
4.6
από 5
33
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
PPessoa
13/12/2021
Portugal
Υπάλληλος της Philips
Cumpre completamente o prometido.
[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto
Πλεονεκτήματα
Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.
Μειονεκτήματα
Não encontrei
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Fera54
03/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
O produto é espetacular.
O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.
Πλεονεκτήματα
Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.
Μειονεκτήματα
Um pouco pesado
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
02/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Muito prático e eficaz
Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.
Πλεονεκτήματα
Rápido,leve e de fácil utilização.
Μειονεκτήματα
Nada a apontar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor