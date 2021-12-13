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  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
  • Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3000Ατμοσίδερο

DST3011/20

4.6
| (33) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση
Η σειρά ατμοσίδερων 3000 κάνει το σιδέρωμα πανεύκολο, χάρη στην πανίσχυρη βολή ατμού που απομακρύνει ακόμα και τις πιο δύσκολες τσακίσεις. Η κεραμική πλάκα γλιστράει εύκολα πάνω στα ρούχα, ενώ το δοχείο νερού 300ml είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σιδερώνετε χωρίς πολλές διακοπές για γέμισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Βολή ατμού έως 140 γρ.

Πανίσχυρος ατμός για κάθε τσάκιση

  • Ισχύς 2100 W

  • Συνεχής παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 140 γρ.

  • Κεραμική

Βολή ατμού έως 140 γρ. για επιπλέον ισχύ

Βολή ατμού έως 140 γρ. για επιπλέον ισχύ

Η ισχυρή βολή ατμού σας προσφέρει επιπλέον ατμό που εισχωρεί βαθύτερα στο ύφασμα και απομακρύνει εύκολα τις επίμονες τσακίσεις.

Συνεχής παροχή ατμού έως 30 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Συνεχής παροχή ατμού έως 30 γρ./λεπτό για σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

2100 Watt για γρήγορη προθέρμανση

2100 Watt για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

33

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Υπάλληλος της Philips

Cumpre completamente o prometido.

[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto

Πλεονεκτήματα

Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.

Μειονεκτήματα

Não encontrei

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

O produto é espetacular.

O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.

Πλεονεκτήματα

Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.

Μειονεκτήματα

Um pouco pesado

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

02/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prático e eficaz

Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.

Πλεονεκτήματα

Rápido,leve e de fácil utilização.

Μειονεκτήματα

Nada a apontar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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