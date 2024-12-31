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DST1030/20
Αντικολλητική πλάκα
Μεταβλητή ρύθμιση ατμού
Βολή ατμού έως και 90 γρ.
Σκοτώνει το 99,99% των βακτηριδίων**
Λειτουργία Calc-clean
Λειτουργία Eco που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, για εξοικονόμηση κόστους και βιωσιμότητα.
Το χειριστήριο ρύθμισης θερμοκρασίας και η μεταβλητή ρύθμιση ατμού παρέχουν ευκολία και ακρίβεια στη χρήση. Έτσι, έχετε πάντα τη σωστή θερμοκρασία και τον κατάλληλο ατμό για τα ρούχα σας.
Λειτουργία καθαρισμού αλάτων που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ατμοσίδερων
Κριτικές
σε σύγκριση με το Philips Featherlight Plus
Δοκιμάστηκε εξωτερικά σε βαμβακερό ύφασμα με E. Coli, S. Aureus και C. Albicans, και χρόνο εφαρμογής ατμού 10 δευτ.