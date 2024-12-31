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  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό
  • Γρήγορο και πρακτικό

Series 1000Ατμοσίδερο

DST1030/20

Γρήγορο και πρακτικό
Το 1000 Series κάνει το σιδέρωμα εύκολο και γρήγορο χάρη στην αντικολλητική πλάκα και τη μεταβλητή ρύθμιση ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά τις τσακίσεις σε όλα τα υφάσματα. Το μεγάλο δοχείο νερού σάς επιτρέπει να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με λιγότερα γεμίσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Λιγότερες αναπληρώσεις νερού*

Γρήγορο και πρακτικό

  • Αντικολλητική πλάκα

  • Μεταβλητή ρύθμιση ατμού

  • Βολή ατμού έως και 90 γρ.

  • Σκοτώνει το 99,99% των βακτηριδίων**

  • Λειτουργία Calc-clean

Λειτουργία Eco που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Λειτουργία Eco που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Λειτουργία Eco που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, για εξοικονόμηση κόστους και βιωσιμότητα.

Εύκολος έλεγχος θερμοκρασίας

Εύκολος έλεγχος θερμοκρασίας

Το χειριστήριο ρύθμισης θερμοκρασίας και η μεταβλητή ρύθμιση ατμού παρέχουν ευκολία και ακρίβεια στη χρήση. Έτσι, έχετε πάντα τη σωστή θερμοκρασία και τον κατάλληλο ατμό για τα ρούχα σας.

Λύση καθαρισμού αλάτων

Λύση καθαρισμού αλάτων

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ατμοσίδερων

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το Philips Featherlight Plus

  2. Δοκιμάστηκε εξωτερικά σε βαμβακερό ύφασμα με E. Coli, S. Aureus και C. Albicans, και χρόνο εφαρμογής ατμού 10 δευτ.