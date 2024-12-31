Γρήγορο και πρακτικό

Το 1000 Series κάνει το σιδέρωμα εύκολο και γρήγορο χάρη στην αντικολλητική πλάκα και τη μεταβλητή ρύθμιση ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά τις τσακίσεις σε όλα τα υφάσματα. Το μεγάλο δοχείο νερού σάς επιτρέπει να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με λιγότερα γεμίσματα.