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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκπληκτική ποιότητα ήχου και στυλ
Αυτό το κομψό και στιλάτο ηχείο σύνδεσης της Philips αποδίδει εκπληκτικό ήχο από το iPhone/iPod χάρη στην τεχνολογία PureDigital. Απολαύστε προηγμένο έλεγχο με αισθητήρα εγγύτητας και διαισθητικό τηλεχειριστήριο που αναδεικνύει τη σχεδίαση και το φινίρισμα του ηχείου.
Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι συσκευές σύνδεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.
Η έξυπνη σχεδίαση ήχου σάς παρέχει την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή μπάσων. Η ακουστική ένταση που διανέμεται σε κάθε οδηγό μεσαίων συχνοτήτων ταιριάζει τέλεια με τις ακουστικές του απαιτήσεις. Οι χαμηλοί τόνοι αναπαράγονται πλούσιοι και σφιχτοί – παρέχοντας δυνατά και πλούσια μπάσα.
Οι καθαρές γραμμές και η εκπληκτική εμφάνιση του καμπυλωτού πίσω καλύμματος δεν διαθέτουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά δημιουργούν και μια πιο αποτελεσματική δομή για την ακουστική. Η προσεκτικά σχεδιασμένη καμπύλη αυξάνει τη σκληρότητα του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραματικά την εσωτερική αντήχηση και παρέχοντας μεγαλύτερης ακριβείας, φυσικό ήχο. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τόσο την εκπληκτική εμφάνιση των ηχείων όσο και το συναρπαστικό ήχο που παράγουν.
4.1
από 5
20
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
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Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker
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Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker
MadDogMcQ
11/07/2012
United Kingdom
HARD TO BEAT!!!
I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!
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Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker
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Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
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Η αξιολογηση έγινε για DS8500 altavoz base
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS8500 altavoz base