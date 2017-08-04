ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS8500/12

4.1

| (20) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εκπληκτική ποιότητα ήχου και στυλ

Αυτό το κομψό και στιλάτο ηχείο σύνδεσης της Philips αποδίδει εκπληκτικό ήχο από το iPhone/iPod χάρη στην τεχνολογία PureDigital. Απολαύστε προηγμένο έλεγχο με αισθητήρα εγγύτητας και διαισθητικό τηλεχειριστήριο που αναδεικνύει τη σχεδίαση και το φινίρισμα του ηχείου.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Εκπληκτική ποιότητα ήχου και στυλ

Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο

Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο

Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι συσκευές σύνδεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.

Βελτιωμένη ακουστική ένταση ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις των ηχείων

Η έξυπνη σχεδίαση ήχου σάς παρέχει την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή μπάσων. Η ακουστική ένταση που διανέμεται σε κάθε οδηγό μεσαίων συχνοτήτων ταιριάζει τέλεια με τις ακουστικές του απαιτήσεις. Οι χαμηλοί τόνοι αναπαράγονται πλούσιοι και σφιχτοί – παρέχοντας δυνατά και πλούσια μπάσα.

Υπέροχο καμπυλωτό πίσω μέρος για κομψότητα και ήχο ακριβείας

Οι καθαρές γραμμές και η εκπληκτική εμφάνιση του καμπυλωτού πίσω καλύμματος δεν διαθέτουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά δημιουργούν και μια πιο αποτελεσματική δομή για την ακουστική. Η προσεκτικά σχεδιασμένη καμπύλη αυξάνει τη σκληρότητα του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραματικά την εσωτερική αντήχηση και παρέχοντας μεγαλύτερης ακριβείας, φυσικό ήχο. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τόσο την εκπληκτική εμφάνιση των ηχείων όσο και το συναρπαστικό ήχο που παράγουν.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

20

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 docking speaker

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 altavoz base

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS8500 altavoz base

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.