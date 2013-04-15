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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης με Bluetooth®

DS8400/10

Γεμίστε το σπίτι σας με εκπληκτικό ήχο - ασύρματα

Το ηχείο σύνδεσης DS8400 παράγει εκπληκτικό ήχο από iPod/iPhone/iPad, μέσω της υποδοχής Lightning. Απολαύστε περισσότερο τη μουσική σας, τα παιχνίδια και τα βίντεο. Με τη μετάδοση Bluetooth και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείτε να ακούτε κορυφαίο ήχο παντού, ασύρματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Γεμίστε το σπίτι σας με εκπληκτικό ήχο - ασύρματα

  • Bluetooth®

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

SoundCurve για αξεπέραστο κρυστάλλινο ήχο

SoundCurve για αξεπέραστο κρυστάλλινο ήχο

Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. Απολαμβάνετε αξεπέραστο, κρυστάλλινο ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.