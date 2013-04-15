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Μη διαθέσιμο πλέον
DS8400/10
Γεμίστε το σπίτι σας με εκπληκτικό ήχο - ασύρματα
Το ηχείο σύνδεσης DS8400 παράγει εκπληκτικό ήχο από iPod/iPhone/iPad, μέσω της υποδοχής Lightning. Απολαύστε περισσότερο τη μουσική σας, τα παιχνίδια και τα βίντεο. Με τη μετάδοση Bluetooth και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείτε να ακούτε κορυφαίο ήχο παντού, ασύρματα.
Bluetooth®
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
30 W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. Απολαμβάνετε αξεπέραστο, κρυστάλλινο ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.
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